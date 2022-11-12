AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Gaziantep'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen tatbikatta, Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş "çök kapan tutun" hareketi yaptı.

Tatbikat, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu dua ile son buldu.

- Adıyaman

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda tüm Türkiye'de gerçekleştirilen tatbikat, Adıyaman'da da Gençlik Merkezi'nde yapıldı.



Vali Vekili İhsan Maskar, tatbikatın eş zamanlı Türkiye genelinde gerçekleştiğini belirterek, kentte de tatbikata öğrencilerin ve vatandaşları katıldığını söyledi.

Tatbikata, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Bakıcı, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurtarma ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kilis

Kilis'te Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde tatbikat yapıldı.

Tatbikata, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, AFAD İl Müdürü Uğur Olgun ve diğer ilgililer katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da il protokolünün katılımıyla, bir fabrikada "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayınla bağlandığı tatbikatta konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş'ta afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma amacıyla, 2021 Afet Eğitim Yılı'nda toplam 584 bin 746 vatandaşa ulaşıldığını bildirdi.

Eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi ve muhtemel afetlere karşı hazır olunması amacıyla 2022 Afet Tatbikat Yılı içerisinde ise toplam 786 bin 251 kişinin katılımı ile 495 tatbikat yapıldığını aktaran Coşkun, bu kapsamda da 542 bin 51 kişiye Afet Farkındalık ve Okul Afet Farkındalık Eğitimi verildiğini anlattı.

Tatbikata, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü Ahmet Sezen, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurtarma ekipleri, fabrika işçileri ve vatandaşlar katıldı.

- Malatya

Malatya'da da Battalgazi Kız Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatın ardından konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Düzce depreminin hala hafızalarda yer ettiğini belirtti.

Elazığ merkezli 2020 depreminde Malatya'da bulunduğunu ve depremi yaşadığını anlatan Çalık, deprem anında bulundukları masayı tutarak kendilerini korumaya çalıştıklarını anımsattı.

Çalık, tatbikatların afete hazırlık açısından önemli olduğunu dile getirdi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tatbikatın ardından dua etti.

Tatbikata, Vali Yardımcısı Mehmet Öz, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, kamu ve kurum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Müzesi önünde il protokolü ve öğrenciler çök kapan tutun tatbikatı yaptı.

Etkinliğe, Vali Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve kurum amirleri katıldı.

Tatbikatın ardından konuşan Ayhan, depremde hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, deprem anında yapılması gerekenleri anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve protokol üyeleri, tatbikatta görev alan kurumların açtığı stantları ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı.

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