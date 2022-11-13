AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Çelikhan Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk ile hastanede bulunanlar "çök kapan tutun" hareketi yaptı.

Siren sesinin bitmesinin akabinde Kaymakam Arslantürk ile tatbikata katılanlar hastane bahçesinde toplandı.

Tatbikata Belediye Başkanı Mustafa Bulut, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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