Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor

AA

Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine karantinaya alınan 2 mahalledeki sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, karantinaya alınan Sümerevler ve Bahçecik mahallelerinde yakaladıkları sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Kasım Perşembe günü Sümerevler Mahallesi'nde bir kedide kuduz şüphesiyle çalışma başlattıklarını söyledi.

Karantinaya alınan hayvanın 1 gün sonra öldüğünü belirten Kılınç, "Dolayısı ile şüphe daha da çok artınca Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verilerek hayvandan alınan numune Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderiliyor ve sonuncunda ise kuduz pozitif çıkıyor." dedi.

Kılınç, şöyle konuştu:

"Çok şükür insana bulaşı yok, herhangi bir tırmalama iz yok. Panik yapacak bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz mahallelerimizde hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarını başlattı. Kuduz erken teşhiste müdahale edildiğinde öldürücü değildir ama gecikirse öldürücülüğü vardır. Ben bu noktada vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, lütfen duyarlı olalım."

Veteriner Hekim Yusuf Işık ise 4 ekiple karantinaya alınan mahallelerde çalışma başlatıldığını dile getirerek, "Ekiplerimiz ile sahadayız. Karantina başlatılan mahallelerde sahipsiz hayvanları tek tek yakalayıp burada hemen kuduz aşılarını yapıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de bizlere destek veriyor. Hedefimiz bütün sahipsiz hayvanları aşılamak." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya ...
Adıyaman'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştı, ...
Adıyaman'da tarihi eser operasyonunda 1578 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da tarihi eser operasyonunda 1578 sikke ele ...
Adıyaman´da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi; 1 gözaltı.
YEREL HABERLER Adıyaman´da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi; 1 gözaltı. ...
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.