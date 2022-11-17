Adıyaman'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da canlı hayvan pazarı, bazı hayvanlarda görülen şap hastalığı dolayısıyla geçici olarak kapatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 4 hayvanda şap hastalığına rastlayınca canlı hayvan pazarını karantinaya aldı.

Adıyaman Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede ilaçlama ve temizleme çalışması yaptı.

Veteriner hekim Yusuf Işık, AA muhabirine, canlı hayvan pazarını şap hastalığının görülmesi üzerine karantinaya aldıklarını belirtti.

Çalışmaların ve denetimlerin arttırıldığını dile getiren Işık, "İlaçlama çalışmalarımız devam ediyor. 21 gün boyunca giriş çıkışlar yasak. Karantina, hayvanlar iyileştikten sonra bitecek." dedi.



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