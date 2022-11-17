GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu çerçevede düzenlediği operasyonda A.D'yi gözaltına aldı.
Zanlı, sağlık kontrolünden geçirilip işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Ardından adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.