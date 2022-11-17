Adıyaman'da Kıbrıs gazisi Karaardıç son yolculuğuna uğurlandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 64 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Karaardıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Harmanlı beldesinde yaşayan ve İzmir Tepecik Suat Selen Göğüs Hastalıkları Hastanesinde tedavisi süren Karaardıç hayatını kaybetti.

Gazi Karaardıç için Harmanlı Beldesi Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

Karaardıç'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri tören mangası ve vatandaşların omuzlarında mezarlığa taşındı.

Kıbrıs gazisi Karaardıç'ın cenazesi, belde kabristanında defnedildi.

Törene Karaardıç'ın yakınları ile Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Çağlar Partal ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

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