İsviçre'den dönen gurbetçi, köyünde ceviz ve badem üretiyor

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ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyünden çalışmak için yurt dışına giden ve İsviçre'ye yerleşen Süleyman Akçay, 31 yıl sonra doğduğu topraklara dönerek badem ve ceviz üreticisi oldu.

63 yaşındaki Akçay, eşi Nuriye Akçay'ın da yardımıyla yaklaşık 500 dönüm arazide ceviz ve badem üretiyor.

Süleyman Akçay, AA muhabirine, 1986 yılında gittiği İsviçre'de çeşitli fabrikalarda çalıştığını, 2017 yılında köyüne dönmeye karar verdiğini anlattı.

"Memleket özlemi vardı. Boşluğa düştüm ve 'Artık el işinde çalışmayacağım.' deyip buraya geldim." diyen Akçay, köyde tarımla uğraşmaya başladıklarını anlattı.

Hasat döneminde yaklaşık 30 işçiyle mesai yaptıklarını ifade eden Akçay, şöyle konuştu:

"Burası benim için İsviçre'den kat kat daha iyi. İyi ki gelmişiz. Çok memnunum. Cevizden 30, bademden 40 ton ürün bekliyoruz. Fıstık ağaçlarını yeni diktik. Ondan verimi ilerleyen yıllarda alacağız. Hasat ettiğimiz ürünleri çeşitli illere, bazen de yurt dışına gönderdiğim oluyor."

- "Artık köyümüzde yaşayacağız"

Nuriye Akçay ise kocasıyla aldıkları kararla köylerine döndüklerini ve tarımla uğraşmaya başladıklarını belirtti.

Akçay, "Burada beraber çalışıyoruz. Memleketimizi, akrabalarımızı özlemiştik. Gurbet çok zor. Çocuklarım hala orada. Onları görmeye bazen gidiyoruz ama artık köyümüzde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Akçay ailesine danışmanlık yapan ziraat mühendisi Gizem Bilgili de yaklaşık 500 dönüm arazide son teknolojik aletlerle üretimin yapıldığını söyledi.



Bilgili, "Bahçedeki sulama sistemi toprak altında yapılmakta. Kaliteli ürünler kullanılıyor. Gübre tankı ile filtreleme yoluyla ağaçlar gübreleniyor." dedi.

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