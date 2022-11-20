Adıyaman'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerince kurtarıldı.

İlçede yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğine çıkan ve burada mahsur kalan kediyi görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, özel aparatla direğe çıkarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.







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