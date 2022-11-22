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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Kentte 17 Kasım'da görülen şap hastalığı nedeniyle kapanan canlı hayvan pazarında hastalığın yayılmaması için Kahta ilçesinde de tedbir amaçlı canlı hayvan pazarı kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "İlimizde hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle tedbir amaçlı enfeksiyon yayılma zincirini kırmak ve salgınların önüne geçmek için biyogüvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanması nedeni ile hayvan pazarımız geçici süreyle kapatılmıştır." denildi.





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