Adıyaman'da tek geçim kaynakları olan ineği kazada kaybeden aile yardım bekliyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tek geçim kaynakları olan ineği kazada yitiren aile yardım bekliyor.

Girne Mahallesi'nde yaşayan Hacı Kabul, eşi ile beraber evde süt için besledikleri ineklerini otlatmaya çıkardı.



Eve dönerken Mustafa Kemal Caddesi üzerinde huysuzlanan inek sahibinin elinden kaçarak yola çıkınca N.Y. idaresindeki 02 HV 470 plakalı araç ineğe çarptı.

İki ayağı ve kaburgaları kırılan inek, kesime gönderildi.

Hacı Kabul, AA muhabirine, hiçbir gelirlerinin olmadığını, besledikleri ineğin sütünü ve yoğurduğunu satarak geçimlerini sağladıklarını anlattı.

Talihsiz bir kaza sonucu ineklerini kesime vermek zorunda kaldıklarını dile getiren Kabul, "En az 30 bin lira değerinde olan bu ineğime araç çarptı. Veteriner hekim, iki ayağında ve kaburgalarında kırıklar olan ineğimin eski sağlığına kavuşmasının imkansız olduğunu söyledi. Hem ineğimiz gitti hem de araç zarar gördü. Başka gelirimiz yok. Yetkililerden bize yardım edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

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