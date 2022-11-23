GÜNCELLEME - Adıyaman'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldığı DEAŞ şüphelisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda M.S'yi gözaltına almıştı.