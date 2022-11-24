Adıyaman'da 1001 öğrenciye kışlık ayakkabı yardımı yapıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) tarafından 1001 öğrenciye kışlık ayakkabı yardımı yapıldı.

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) tarafından köylerde eğitim gören 1001 öğrenciye kışlık ayakkabı hazırlandı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Uçan da bölgedeki köylere giderek, öğrencilere ayakkabılarını dağıttı.

Öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Başkan Vekili Uçan yaptığı açıklamada, öğrencilere bu yardımı ulaştırmaktan mutlu olduğunu ve desteğe devam edeceklerini belirtti.

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