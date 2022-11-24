Adıyaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi Konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Devam eden etkinlikte başarılı öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Kaymakam Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı, İlçe Emniyet amiri Hacı Bayram Arpacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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