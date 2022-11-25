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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman Valiliği ziyaretinde konuştu:

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman Valiliği ziyaretinde konuştu:

ADIYAMAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "1974'ten sonra hem istikrar hem barış gelmiştir. KKTC giderek kökleşmiştir. Artık bunu geri götürmek mümkün değildir." dedi.

Tatar, Adıyaman Valiliği ziyaretindeki konuşmasında, Adıyaman ile KKTC'nin önemli bağlarının bulunduğunu söyledi. KKTC'nin mücadelesini Anadolu halkıyla paylaşmanın en büyük görevleri olduğunu ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda birçok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İki hafta kadar önce Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleriyle bizlerin gözlemci üye olarak müracaatımızın oy birliğiyle kabul edilmesi, bir mesafe olarak değerlendirilmektedir. Bunu Adıyaman halkıyla memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Biz elbette geçmişimizde aynı milletin evlatları olarak aynı soydan gelen aynı kültürü paylaşan bu coğrafyadaki varlığımızı birlik ve beraberlik içerisinde sürdürebilme erdemiyle bütün bu temasları yapıyoruz. Özellikle 1974'ten sonra KKTC'ye yerleşen çok sayıda Adıyamanlı kardeşimiz vardır."

Kıbrıs'taki mücadelenin bir Türk mücadelesi olduğunu anlatan Tatar, 1974'deki Kıbrıs Barış Harekatı'nın dönüm noktası olduğunu anımsattı. Bölgede 1974'ten önce sürekli çatışmaların olduğunu hatırlatan Tatar, şunları kaydetti:

"İnsanlar hayatlarını kaybediyordu. İstikrarsızlık vardı, o bölgenin ne olacağı belli değildi.1974'ten sonra hem istikrar hem barış gelmiştir. KKTC giderek kökleşmiştir. Artık bunu geri götürmek mümkün değildir. Tüm dünya yavaş yavaş bunu kabul etmek durumundadır. Zaten o da öyle oluyor. Bizim üniversitelerimizde 44 farklı ülkeden öğrenci vardır. Bu çok önemli bir rakamdır. Yüzlerce farklı ülkeden turistlerimiz gelip gidiyor. Ekonomi durumlarımız hamdolsun. Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemde büyük hizmetleriyle ve gerçekten ortaya koyduğu iradeyle asırlardır tartışılan ama hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği, hayal olduğu düşünülen Anadolu suyunun deniz altından asma borularla, çok büyük bir mühendislikle Kıbrıs'a götürülmesi KKTC'ye hayat vermiştir. Su aziz bir ürün ve gerçekten kuraklık ve iklimlerdeki değişiklikle KKTC'de tabi kuraklığın etkisinde. Bu su bizim için içme ve tarımda kullanılacak bir ürün olarak tarımımızın da potansiyelini artırmıştır. Kıbrıs'ta çok şeyleri başardık."

Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak seslerini duyurmaya devam edeceklerini söyleyen Tatar, "Sizlerle olan yakın temaslarımızın geliştirilmesi elbette hem üretime hem tanıtıma hem de milli birliğimize katkı sağlayacaktır. Milli birlik çok önemli. Varlığımızı, yaşamımızı, geleceğe güvenle bakabilme yeteneğimizi, Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak Türk halkının varlığına borçluyuz." diye konuştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da kalplerinin KKTC diye çarptığını ve yüzyıllardır da böyle olduğunu söyledi.

Kıbrıs adasının bir Türk adası olduğunu dile getiren Çuhadar, "1974'te de bu tescillendi. Bu haklı mücadelemiz bütün dünya tarafından kabul edilecektir. Çıktığınız yolda Allah yar ve yardımcınız olsun. Adıyaman'a geldiğiniz için şeref duyduk. Kıbrıs'taki Adıyaman topluluğuna da buradan selam gönderiyorum." diye konuştu.

Tatar, daha sonra Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir süre görüştü. Burada açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ziyaretten dolayı şeref ve onur duyduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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