KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman'da konuştu:

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ADIYAMAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yeni siyaset ezberi bozmuştur. Yeni siyasetle artık bambaşka bir yola girilmiştir. Bu da dediğim gibi bir çözüm olacaksa yan yana yaşayan iki egemen devletin iş birliğiyle ancak bir anlaşma olabilecektir." dedi.

Tatar, GAP Gazeteciler Birliğince Petrol İş Sendikası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

GAP Gazeteciler Birliğinin güçlü bir sosyal ağ oluşturduğunu belirten Tatar, KKTC'nin sesinin duyurulmasında her daim yanlarında olan Türkiye'deki tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ortaya yeni bir siyaset koyduklarını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Eylül 2022'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyaya yaptığı çağrıyla artık uluslararası topluma 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıma zamanı gelmiştir' mesajı verdiğini anımsattı.

Kendisinin Başbakanlığı döneminde hükümet programına "iki devletli bir çözüm, Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümdür" şeklinde bir yeni siyaset ortaya koyduklarını dile getiren Tatar, bunun uluslararası platformlara taşınmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Annan Planı'ndan bu yana bütün süreci çok iyi bildiğini aktaran Tatar, şunları kaydetti:

"O günden bugüne şu anda iktidarda, devlet başkanı olarak hala daha etrafta olan bir tek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğerlerinin hiçbiri yoktur. 20 sene önce verdikleri sözleri kendileriyle beraber geri götürdüler, hiçbir vaatlerini Kıbrıs Türk halkına, gerek ambargoların ve izolasyonların kaldırılması noktasında yerine getirmediler. Yeni siyasetle artık bambaşka bir yola girilmiştir. Bu da dediğim gibi bir çözüm olacaksa yan yana yaşayan iki egemen devletin iş birliğiyle ancak bir anlaşma olabilecektir."

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatına KKTC'nin gözlemci statüsü başvurusunun kabul edilmesinin tarihi bir gelişme olduğunun altını çizerek, bütün bunların sürdürmekte oldukları yeni siyasetin pekişmesi anlamında önemine değindi.

Tatar, desteklerinden dolayı Erdoğan'a ve Türkiye halkına teşekkür etti.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Birlik hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, KKTC'nin Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ile gazeteciler katıldı.





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