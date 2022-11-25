KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman Üniversitesinde konuştu:

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ADIYAMAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bügün İHA'larla, SİHA'larla bütün bölgenin denetlenmesi, bütün bölgede olan bitenleri derhal Ankara ile işbirliği içerisinde neyin nerelere gittiğini, geldiğini görebilecek bir pozisyondayız." dedi.

Tatar, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs" konulu konferansta, öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Osmanlı torunları olarak geçmişle gurur duyan bir milletin evlatları olduklarını dile getiren Tatar, Kıbrıs'ın tarihi geçmişinde de Osmanlının hoşgörüsünün görüldüğünü ifade etti.

Kıbrıs'ın tarihi geçmişinden bahseden Tatar, Kıbrıs'ın Osmanlı egemenliğinden çıkarak İngiliz sömürgesine geçmesinin ardından Ada'daki Türk nüfusunun azaldığını belirtti.

Kıbrıs'ta bulunan Türk halkının, Ada'dan gönderilmesi ve göçmen durumuna düşürülmesi için her türlü saldırıya maruz kaldığını ve soykırıma uğradığını ifade eden Tatar, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçik ile Mücahitin buluşmasının bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tatar, "İki devletli bir çözüm Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümdür" şeklinde bir yeni siyaset ortaya koyduklarını, bunun uluslararası platformlara taşınmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin destek verdiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'in çok önemli olduğunu ve birçok ülkenin bu bölge için plan yapmaya çalıştığını anlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Bizim oradaki haklarımızın, hukukumuzun yenilmesini, Türkiye Cumhuriyeti'ni de sıfır asker, sıfır garanti dayatmasıyla Kıbrıs üzerindeki garantörlük haklarının zaman içerisinde ortadan kaldırılmasını, Türk askerinin Ada'dan çekilmesiyle Doğu Akdeniz'deki bütün hedeflerimizden, haklarımızdan, hukukumuzdan bizlerin dışlanmasını kabul etmemiz elbette mümkün değil. Bizim şu andaki siyasetimiz kanaatimce doğru siyasettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu siyasete tam destek vermesi, ağırlığını koyması bizleri geleceğe ümit ve güvenle taşıyabilmektedir. Çünkü artık nihai çözüm olacaksa yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir anlaşma olabilecektir. Bu kuzeydeki devletin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemen olması da bizler için hayati önemi vardır."

Tatar konuşmasında Ada'da konuşlu İHA ve SİHA'lara değinerek şunları kaydetti:

"Bugün İHA'larla, SİHA'larla bütün bölgenin denetlenmesi, bütün bölgede olan bitenleri derhal Ankara ile işbirliği içerisinde neyin nerelere gittiğini, geldiğini görebilecek bir pozisyondayız. Siz eğer Kıbrıs Cumhuriyeti egemenliğine girdiğiniz anda FIR hatları da kapanır, Mavi Vatan'daki hakkımız ve hukukumuzun çoğu gider."

Tatar, daha sonra Atatürk Caddesi ile Oturakçı Pazarı esnafını ziyaret ederek burada kendisine ikram edilen coğrafi işaret tescilli etsiz çiğ köfteyi tattı.

Etkinliğe, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, KKTC'nin Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ile gazeteciler katıldı.





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