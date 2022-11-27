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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi

AA

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda telsiz ve ekipmanları ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü çok sayıda küçük el telsizi, şarj aletleri, telsiz antenleri ve şarj adaptörleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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