Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yayıklı köyünde İshak Kılınç ile Abdullah Görgülü, gece üşüyünce evdeki mangalı yaktı.

Uyuyan 2 arkadaştan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, girdikleri evde karbonmonoksit gazından etkilenen 2 arkadaştan Görgülü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İshak Kılınç'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.





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