Şehit Piyade Er Mehmet Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

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ADIYAMAN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Er Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Şehit Demir'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne getirildi.

Törene şehidin babası Latif, annesi Nergis ile yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergider, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehidin annesi Nergis, "Başka annelerin yüreği yanmasın, Bu son şehidimiz olsun. Mehmet'im son şehidimiz olsun. Annen sana kurban." dedi.

Şuay Alpay, şehidin ailesini teselli edip, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Şehit Demir'in cenazesi, dualarla buraya defnedildi.

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