Adıyaman Adliyesi önünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki akraba ailenin fertleri arasında adliye önünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olaya karışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte 2 gün önce alacak meselesi nedeniyle yaşanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, burada bekleyen zanlıların yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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