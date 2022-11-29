Adıyaman Adliyesi önünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki akraba ailenin fertleri arasında adliye önünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olaya karışan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte 2 gün önce alacak meselesi nedeniyle yaşanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, burada bekleyen zanlıların yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.