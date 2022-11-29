Adıyaman'da silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir otelin kafeteryasına gelen Y.K. oturduğu esnada ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfek ile yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelinin kafeteryaya gelerek av tüfeği ile ateş etmesi otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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