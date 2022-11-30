Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı değerlendirilen şüpheli E.E'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

E.E. ikametinde yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının ikametindeki dijital materyallere el kondu.

Şüpheli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

E.E, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

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