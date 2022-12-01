Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli adliyede

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan E.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı değerlendirilen E.E'yi gözaltına almıştı.