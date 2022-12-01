Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen E.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara yapılan itirazın ardından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Kasım'da PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı değerlendirilen E.E'yi gözaltına almıştı.

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