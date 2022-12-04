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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi:

AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi:

ADIYAMAN (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, güçlü bir teşkilat yapısı kurduklarını söyledi.

Babacan, partisinin Adıyaman İl Başkanlığınca Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünde düzenlenen mitingde, iktidarı eleştirdi.

81 kentte teşkilatlandıklarını aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 742 ilçede ilçe başkanlarımız görevinin başında çok şükür. Güçlü bir teşkilat yapısını kurduk. Türkiye'nin her yerinde bunu gerçekleştirdik çok şükür. Ülkemizin dört bir köşesinde vatandaşlarımızı bizzat ilk ağızdan dinliyoruz, derdi dertliden, sıkıntıyı ise o sıkıntıyı yaşayandan dinliyoruz ve çözüm üretiyoruz."

Türkiye'nin sıkıntılarının büyük olduğunu savunan Babacan, "Şu an ülkemizde bir adalet krizi yaşanıyor mu yaşanıyor, bir ekonomik kriz yaşanıyor mu yaşanıyor, bir dış politika krizi yaşanıyor mu yaşanıyor. Tarımda ve sağlıkta bir kriz var mı var, ülkenin her alanında maalesef kriz üzerine kriz yaşıyoruz." dedi.

Tarımla ilgili 1,5 yıl önce eylem planı açıkladıklarını aktaran Babacan, "Geçen sene biz bu eylem planımızı açıkladık. İktidara geldiğimizde ne yapacağız? Tam 56 madde sıraladık bu eylem planında tarım ve hayvancılık hepsi var. Tablolar halinde sayfalarca hepsine takvim verdik ilk 90, 180 ve 1 yılda şunları yapacağız hepsini tek tek sıraladık. Tarımın devası burada." diye konuştu.

Babacan, daha sonra Filistin Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

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