Perre Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları sona erdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının bu yıl ki kısmı tamamlandı.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarının bu yıl ki bölümü sona erdi.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 aylık kazı çalışmalarında önemli yapılar ve eserler çıkardıklarını aktardı.

Kazıların 3 uzman ve 30 işçiyle gerçekleştirildiğini dile getiren Alkan, "Bu kazılarımızda yerleşim alanları, sarnıçları, mozaikli yapı gibi önemli eserler çıkardık." dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de antik kenti inceleyerek Alkan'dan bilgi aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.