Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 10'ar yıl hapis cezası

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar F.G. ile E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan F.G. ile E.K'ye 10'ar yıl hapis cezası ile 20'şer bin lira para cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



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