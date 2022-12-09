Adıyaman Gömükan Barajı'nda çalışmalar sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yapımı devam eden Gömükan Barajı tamamlandığında 72 bin 930 dekarlık tarım arazisi sulanacak.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklaya göre, kentte yapımı devam eden Gömükan Barajı'nın çalışmaları aralıksız sürüyor.

Görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, baraj tamamlandığında depolanacak su ile 72 bin 930 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Baraj ulaşım yoluna ait imalatların ve gövde sıyırma kazılarının tamamlandığını ifade eden Akca, "Gövde dolgusu devam etmektedir. Temelden yüksekliği 80,50 metre ve su depolama kapasitesi 57,46 milyon metreküp olan Adıyaman Gömükan Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 182 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." şeklinde konuştu.

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