Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Adıyaman'da protesto edildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Adıyaman Şubesi üyeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterildi.

Cuma namazı sonrası şube binası önünde açıklama yapan İHH Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Halit Tekbaş, Çin Hükümeti'nin 2017 yılından beri sayılarının 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 3 milyon kişinin zorla alıkoyduğunu belirtti.

Doğu Türkistan'ın bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olduğunu vurgulayan Tekbaş, şunları kaydetti:



"2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, işçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Evlerin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta, insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı çıkmalarına müsaade edilmemektedir. En son yaşanan elim yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları bir kez daha göstermiştirki, Çin Komünist Partisi ve yönetimi, zalim ve katildir."

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