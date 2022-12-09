Adıyaman'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kış sezonu için alınması gereken tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.

Adıyaman'da, İçişleri Bakanlığı AFAD Yönetimi Başkanlığının ilgili genelgesi kapsamında "2022 Yılı Kış Tedbirleri Toplantısı" Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan ve kış mevsiminde il genelinde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, İl AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, geçmiş yıllarda kış aylarında yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, koordinasyonun sağlanması, kurum ve kuruluşların sorumluluk alanları içerisinde yapması gereken görevleri sunum şeklinde aktardı.

Toplantıda konuşan Vali Çuhadar, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl meydana gelen yoğun kar yağışını göz önüne alarak, ulaşım başta olmak üzere yoğun kar yağışından etkilenebilecek yollarımızın, yerleşim yerlerimizin ve benzeri alanların belirlenmesini, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirmesini yapacağız. Dolayısıyla kış aylarında yaşanabilecek acil durumlarda kurumlarımız arasında yapacağımız iş birliği ve koordinasyon hayati önem taşımaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Abdülhamit Ünsal, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, bazı kurum amirleri ve diğer yetkililer katıldı.



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