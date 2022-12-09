Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sahte içki üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 85 litre etil alkol, 12 litre sahte içki, 21 şişe farklı içki aroması, 50 paket gümrük kaçağı sigara, 14 alkol tespit kiti ele geçirildi.
Operasyonda, M.A. ile F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.