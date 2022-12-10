Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Adıyaman'da esnafı ziyaret etti

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ADIYAMAN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adıyaman'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İnce, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra seçim otobüsüyle şehir turu atan İnce, vatandaşları selamladı.

İnce, özel bir alışveriş merkezi ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada,"Bizim sloganımız net. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket, ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyorum." ifadelerini kullandı.





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