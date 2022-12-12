Jandarmadan öğrencilere siber güvenlik eğitimi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri, öğrencilere siber güvenlik konusunda eğitim verdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Bu kapsamda bir okulda öğrencilere internetin güvenli kullanımı, siber zorbalık ve siber güvenlik konusunda eğitim veren ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıttı.