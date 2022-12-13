Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.U. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık İ.U. beyanında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis ile 10 bin lira adli para cezası verdi.



Sanığın tutukluluk de halinin devamına karar verildi.



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