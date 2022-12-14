Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık H.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.D. beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.