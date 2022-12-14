Adıyaman'da "usulsüz sağlık raporu" hazırladıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da "usulsüz sağlık raporu" hazırladıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, kentte usulsüz sağlık raporu çıkarıldığı bilgisine ulaştı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir çalışanı ile medikal firma sahibi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.