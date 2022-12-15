Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa hapis cezası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 13 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl 5 ay hapse çarptırıldı.
Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ü.D. ile M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan M.K'ye uyuşturucu ticareti yaptığı için 13 yıl 4 ay hapis ile 26 bin 660 lira adli para cezası, Ü.D'ye de 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası verdi.
Heyet, sanıkların tutukluluk halinin de devamına hükmetti.