Adıyaman'da anaokulu sayısı 80'e ulaştı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 55 olan anaokulu sayısının 80'e ulaştığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, yazılı açıklamasında, kentte anaokulu sayısının arttığını belirtti.

Kentte bağımsız anaokulu sayısının 55'ten 80'e çıkarıldığını belirten Aşçı, şunları kaydetti:



"Buna paralel olarak da 5 yaş okullaşma oranlarımızda geçmiş yıllara nazaran en yüksek seviyelere ulaşmış bulunmaktayız. İlimiz okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının daha da yukarılara taşınması ve tüm yaş gruplarında okul öncesi eğitimi alan çocuk sayımızın artırılması için bakanlığımızın politikaları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul öncesi eğitim ile geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri sağlam temeller üzerine kurularak, ileri yaşlardaki başarılarında büyük rol oynamaktadır. Okul öncesi, çocuklar için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından da en önemli kurumlarımızdır."



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