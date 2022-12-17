Gaziantep'te trafik kazasında ölen astsubayın naaşı Adıyaman'da toprağa verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Emrah Daşkol'un cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde görev dönüşü memleketi Adıyaman'a giderken Sakçagözü Mahallesi mevkisinde aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Emrah Daşkol (26) için merkeze bağlı Vartana köyünde tören düzenlendi.

Törene, Daşkol'un yakınları, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Başsavcı Vekili Burak Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Daşkol'un cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.