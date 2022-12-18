Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Adıyaman'da partisinin il kongresine katıldı

ADIYAMAN (AA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Adıyaman'da partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.
Çayır, kongrenin yapılacağı Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Toplantı Salonu'nda partililer tarafından karşılandı.
Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Divan Başkanlığı seçiminin ardından mali raporlar ve faaliyet raporları okunarak ibraz edildi.
Kongrede konuşan Çayır, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolundan gittiklerini belirterek, "Partimizde farklı düşünenleri yaşatacağız, yaşatmazsak olmaz. Allah farklı kılmış, Allah'ın farklı kıldığında bir hikmet var. Kongremizin hayırlar getirmesini temenni ederim." dedi.