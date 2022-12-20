Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanıklara hapis cezası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 12'şer yıl 6 ay hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ü.B. ile Z.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, her iki sanığa da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin lira para cezası verdi.