Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Kılınç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Kılınç, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonluk", çevre-yaşam kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını tercih etti.

Seçkide birbirinden güzel fotoğraflar olduğunu söyleyen Kılınç, AA çalışanlarına başarı temenni etti.





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