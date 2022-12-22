Adıyaman protokolü AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Protokol üyeleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Başsavcı Süren, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonluk", çevre-yaşam kategorisinde ise Esra Hacıoğlu'nun "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" fotoğraflarını tercih etti.
İl Emniyet Müdürü Ergüder, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonluk", çevre-yaşam kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kararan hayatlar" fotoğrafına oy verdi.
İl Jandarma Komutanı Albay Erbakıcı ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonluk", çevre-yaşam kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını seçti.