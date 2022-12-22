Adıyaman'da sahte plaka basan zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sahte plaka bastığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte usulsüz ve yetkisiz plaka basıldığı ihbarı aldı.

Bu tespit üzerine harekete geçen polis bazı adreslere operasyon düzenledi.

Arama yapılan adreslerde, kuru sıkı tabanca, plaka basımında kullanılan pres makinası, 482 boş plaka levhası ile sahte plaka yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Sahte plaka bastığı ileri sürülen B.M. yakalandı.



Gözaltına alınan zanlının polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.