Adıyaman'da sahte plaka basan zanlı yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sahte plaka bastığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte usulsüz ve yetkisiz plaka basıldığı ihbarı aldı.
Bu tespit üzerine harekete geçen polis bazı adreslere operasyon düzenledi.
Arama yapılan adreslerde, kuru sıkı tabanca, plaka basımında kullanılan pres makinası, 482 boş plaka levhası ile sahte plaka yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Sahte plaka bastığı ileri sürülen B.M. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.