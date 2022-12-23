Adıyaman'da jandarma kayıp 9 büyükbaş hayvanı buldu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri kayıp 9 büyükbaş hayvanı bularak, sahibine teslim etti.

Merkeze bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Hikmet Çınar, köy kırsalında 9 büyükbaş hayvanını otlatırken havanın sisli olmasından dolayı kaybedince, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler yaklaşık 5 saatlik aramanın ardından 9 büyükbaş hayvanı, Bezar Dağının Güney kısmında buldu.

Jandarma, hayvanları sahibine teslim etti.

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