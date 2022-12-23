Irak'ın kuzeyindeki operasyonda yaralanan uzman çavuş baba ocağına döndü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ADIYAMAN (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın EYP patlatması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ömer Faruk Duran Osman, Ankara'daki tedavisi sonrası geldiği memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurban kesilerek karşılandı.

Uzman Çavuş Ömer Faruk Duran Osman, AA muhabirine, operasyonda sol kolundan yaralandığında önce Hakkari Sahra Sıhhiye Hastanesi'nde daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti.



Tedavisinin ardından eve gönderildiğini dile getiren Osman, "İki şehit verdik ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun." dedi.



Görev arkadaşları ile sürekli görüştüğünü, iyileştiğinde tekrar görevi başına döneceğini belirten Duran, devletin en üst kademesinden akraba ve komşularına kadar herkesin kendisini ziyaret ettiğini, bunun kendisini mutlu ve motive ettiğini belirtti.



Anne Nihal Duran ise "Rabbim oğlumu bize bağışladı, geri geleceğini düşünemiyorduk, çok şükür. Oğlumu tekrar görevi başına göndereceğim. Rabbim devletimize zeval vermesin." dedi.

Baba Ahmet Duran da "Oğlum görev yaparken yaralandı, iki komutanı şehit oldu. Arkadaşları şehit oldu biz bir el vermişsek çok mu? Çocuklarımızı bu günler için yetiştirdik. Kendisi ile gurur duyuyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.



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