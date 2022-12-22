GÜNCELLEME - Adıyaman'da sandalın alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sandalın alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Balık tutmak için dün Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan ve sandalın alabora olması sonucu suya düşen 3 kişiden birini arama çalışmalarına yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli kurbağa dalgıçlar ile AFAD ekipleri gölde arama yaptı. Ekipler, sazlık alanlarda da arama çalışmalarını sürdürdü.



Kayıp kişiye ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına sabaha kadar ara verdi.

İlçede dün sandalın alabora olması sonucu 3 kişi suya düşmüş, Ö.D. yüzerek kıyıya çıkmış, V.E'nin ise cesedi bulunmuştu.

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