Adıyaman'da sandalın alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sandalın alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Balık tutmak için önceki gün Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan ve sandalın alabora olması sonucu suya düşen 3 kişiden birini arama çalışmalarına yeniden başlandı.

İlçede önceki gün sandalın alabora olması sonucu 3 kişi suya düşmüş, Ö.D. yüzerek kıyıya çıkmış, V.E'nin ise cesedi bulunmuştu.

Arama çalışmalarına sabaha kadar ara verilmişti.



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