Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İbrahim D. yönetimindeki 06 NS 085 plakalı otomobil, Besni-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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