TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan muhalefete aday eleştirisi:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına ilişkin, "Bir türlü adaylarını belli edemiyorlar, ben de biliyorum siz de biliyorsunuz ki ona karar verecek olan altılı masa değil." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki parti binasında yaptığı konuşmada, Ayasofya'yı yıllar sonra ibadete açtıklarını, Batılı bazı ülkelerin bundan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Taksim'e cami yapılmasından da bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğunu anlatan Aydın, "İHA, SİHA, milli muharip savaş uçağı, Kızıl Elma diyoruz, birileri hop yatıp hop kalkıyor. Kapalı Maraş'ı açıyoruz, yine birileri rahatsız oluyor. İçeriden dışarıdan, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, sorunlarını çözdükçe, terörü alt ettikçe birileri rahatsız olmaya devam edecek. Kışkırtacaklar, içimize fitne koymaya çalışacaklar. Ve hiçbir zaman bir araya gelemeyecek olanlar, o altılı, yedili masalarda bir şekilde bir arada durmaya çalışıyor." diye konuştu.

Altılı masanın ortak bir düşünceye sahip olmadığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Teröre ilişkin tezkere getiriyoruz, onlardan birileri 'evet' diyor, birileri 'hayır' diyor. Milli meselelerde bir araya gelemeyenler, terörle mücadelede bir araya gelemeyenler, Türkiye'nin toplumsal meselelerinde fikri olmayanlar nasıl bu ülkeyi yönetmeye talip olabilirler? Nasıl bir araya gelebilirler? Bir türlü adaylarını belli edemiyorlar, ben de biliyorum siz de biliyorsunuz ki ona karar verecek olan altılı masa değil. Adaya karar verecek olan, o masayı bir araya getiren irade kimse, o üst akıl kimse adayı belirleyecek olan da odur. Zaten Biden 'Türkiye'de iktidarı değiştirmenin yolu, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmenin yolu muhalefeti güçlendirmekten geçer.' dememiş miydi? İşte o yüzden 'Her kim ki varsa, taban tabana zıt olsa dahi Erdoğan karşısında bir araya getirelim.' dediler."

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